Дизайн главной страницы портала

Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Нашей компании требуется разработать дизайн для создающегося нами сайта, а так же фирменный логотип. Графическое решение хотелось бы видеть стильно-простым и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка основной страницы портала (только рисунок), которая содержит рисунки-ссылки на разделы.
Тема пртала - музыка
Всего 5-ть разделов:
- Радио (радиостанции и on-line радио)
- Клубы (ночная жизнь)
- Молодые исполнители (музыканты, сольные исполнители, полные группы, dj
и др.) и
- Города (сборка всей информации по городу из первых трех разделов)
- Интермьюзик (Intermusic) (организация концертов, продюсирование)
Так же нужен логотип "Intermusic".
Стиль сдержанный, минимализм (без тяжелой загрузки)
Примеры работ и ожидаемое вознаграждения по данной работе присылайте на [email protected]
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