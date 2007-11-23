Создание новогодней странички для конкурса

Нужно сделать 2 анимированных баннера в формате GIF для сайта 80cents.ru, т.е. под его тематику и его стиль! форматы баннеров 100 на 100, 468x60 и кнопку 88 на 31, цена за три баннера 450 RUR, не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать новогоднюю страничку для конкурса Мира Гладиаторов - http://www.gladiators-ua.com/konkurs
Страница должна создавать веселую рождественскую атмосферу (снежинки, елочки, игрушки...) :-)
Фактическую нужно сделать несколько иллюстраций к существующей страницы. Креатив приветствуется! :-)
Требования к дизайнеру:
- креативность
- качественное портфолио со схожими работами (новогодними)
- оперативность
Срок изготовления: срочно (сегодня-завтра)
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