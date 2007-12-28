Городской портал

$500
Дизайн сайтовЗавершен13 заявок314 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется дизайн для городского портала от и до. Логотип есть в векторе, но его нужно немного доделать.

Портал аналогичный этим:

http://www.rambler.ru/

http://www.mail.ru

(тоесть тоже, почта, гороскопы, погода и т.п.).

Мы готовы заплатить за главную страницу и + бюджет за доп. страницы, как понимаете их там будет много, как минимум 20-30 и их всех надо "показать" (например формы разместить), но в основном отталкиваться будем естествено от главной.

Плюс, тот кто выполнит этот заказ будет дальше "вести" его в плане дизайна. Наши условия:

50 у.е. предоплаты по ВМ, после утверждения главной страницы - полная оплата на карточку или банковским переводом. От вас: Портфолио по аналогичным проектам *(дизайн обычных сайтов не интересует), сроки и цена.

Разделы сайта по дефолту (иконки уже нужны):

1. Поиск (должен быть на главной)

2. Форум

3. Каталог

4. Рейтинг сайтов

5. Автобазар

6. Гороскоп

7. Обьявления

8. Недвижимость

9. Новости

10. Sms

11. Телефонный справочник

12. Погода

13. Карта

14. Чат

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Не просите составить бриф и ТЗ, я никогда не работаю по брифам и ТЗ что касается дизайна, вы ж не робот :).

Цвета предпочтительно синие и зеленые.

16 лет назад
spiders
38 летУкраина
19 лет в сервисе
Был
13 дней назад
Выбранный исполнитель
Leloo
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад
$500
Дизайнер добился главной цели проекта - простота и удобство. Очень порадовала гибкость и качество выполнения поставленной задачи. Еще раз спасибо и с Новым Годом! П.С: Жду Вас после 4 ого числа!
Рада сотрудничать с этим заказчиком. Приятно, легко было работать. Удобные условия сотрудничества. В ходе работы всегда предоставлял корректные, понятные комментарии. Удачи и успеха в делах!
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