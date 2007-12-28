Городской портал

требуется уникальный дизайн сайта ( хостинг).Возможна покупка уже готового дизайна. Главный критерий ,уникальность.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется дизайн для городского портала от и до. Логотип есть в векторе, но его нужно немного доделать.
Портал аналогичный этим:
(тоесть тоже, почта, гороскопы, погода и т.п.).
Мы готовы заплатить за главную страницу и + бюджет за доп. страницы, как понимаете их там будет много, как минимум 20-30 и их всех надо "показать" (например формы разместить), но в основном отталкиваться будем естествено от главной.
Плюс, тот кто выполнит этот заказ будет дальше "вести" его в плане дизайна. Наши условия:
50 у.е. предоплаты по ВМ, после утверждения главной страницы - полная оплата на карточку или банковским переводом. От вас: Портфолио по аналогичным проектам *(дизайн обычных сайтов не интересует), сроки и цена.
Разделы сайта по дефолту (иконки уже нужны):
1. Поиск (должен быть на главной)
2. Форум
3. Каталог
4. Рейтинг сайтов
5. Автобазар
6. Гороскоп
7. Обьявления
8. Недвижимость
9. Новости
10. Sms
11. Телефонный справочник
12. Погода
13. Карта
14. Чат
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Не просите составить бриф и ТЗ, я никогда не работаю по брифам и ТЗ что касается дизайна, вы ж не робот :).
Цвета предпочтительно синие и зеленые.
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