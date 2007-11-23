Срочно требуется разработка дизайна сайта для сувенирно-подарочной компании.

Хотелось бы видеть не просто шаблонный сайт, а что-нибудь оригинальное, но в тоже время удобное для клиентов. Требуется разработка титульной страницы и 2-х внутренних.

Бюджет 5 000 руб.

Присылайте свои предложения и ссылки на портфолио.

Людмила