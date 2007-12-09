Необходимо нарисовать и сверстать дизайн для сайта приколов http://www.xa-xa.org Верстать надо под движок DLE. Нужно только 1 макет, то есть везде всё будет одинаково... Дизайн должен быть аккуратным. Полностью весь будет переделываться... Никаких "фирменных стилей" на данный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн главной страницы портала по недвижимости бета-версии.
Если приживется и глянется - заказ на дизайн альфа-версии.
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