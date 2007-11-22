Редизайн темы WordPress

$50
Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок157 просмотров
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Нужно перерисовать тему WordPress (см. приложение)

Что должно быть? Условно говоря, что то новогоднее: Дед Мороз, Снегурка, снег, елочки зверюшки и т.п. на вашу фантазию.

Все кусочки этой темы вышлю по мылу.

Обязательное условие, цветовую схему не трогать

Сроки. Не горит, но не более 7 дней.

Кто и за какое количество денежных знаков готов взяться?

WordPress
16 лет назад
mihnuk
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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