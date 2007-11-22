Редизайн темы WordPress

Нужно перерисовать тему WordPress (см. приложение)

Что должно быть? Условно говоря, что то новогоднее: Дед Мороз, Снегурка, снег, елочки зверюшки и т.п. на вашу фантазию.

Все кусочки этой темы вышлю по мылу.

Обязательное условие, цветовую схему не трогать

Сроки. Не горит, но не более 7 дней.

Кто и за какое количество денежных знаков готов взяться?