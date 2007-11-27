Установка скрипта на хостинг и разработка дизайна

$70
Дизайн сайтовЗавершен10 заявок178 просмотров
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Купил скрипт для сайта автосерфинга но не получается его установить.

Прошу сделать любой дизайн более менее симпотичный для сайта автосерфинга.

16 лет назад
rusdimon20
Гость 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
hyper
Игорь 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 отзывов(-2)
16 лет назад
$24
Быстро и качественно сделали проект.
Из-за многочисленных кидалов в интернете, Первые 2 дня заказчик проявил недаверия , выражая обеспокоиность продолжительностю проекта , но в скоре все стало на свои места . Заказчик доволен , Следовательно мы довольный в двойне . Спасибо за доверия . Советую Кидалом не обращяться к Этому заказчику :) . Очень приятный заказчик
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