Требуется разрабтчик умеющий рисовать и верстать с опытом работы с Drupal. Также необходимо умение обращаться с темами данной CMS. Возможно долгосрочное сотрудничество после данного проекта. Внимание, необходимо уметь ВЕРСТАТЬ, поэтому дизайнерам, которые только рисуют, не обращатсья.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Перенос данных с "канала новостей" И внедрение в Дизай сайта.
Необходимо публиковать данные Перенос данных с "канала новостей" И внедрение в Дизай сайта(формат файла).xml дизайн.
предложения на Icq 130770721
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