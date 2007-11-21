Нужен сайт

Нужен оригинальный дизайн для форума сео-тематики на движке IPB. Требование к фрилансерам: знание этого движка, наличие работ по разработке тем для IPB. Указывайте ссылки на портфолио дизайна форумов (можно в личку).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать схожий сайт с www.transteus.ru
Какие сроки, какая цена ?
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