Дизайн для интернет магазина сантехники

Необходимо нарисовать и сверстать дизайн для сайта о ноутбуках http://www.thenotebook.ru Верстать надо под движок DLE. Нужно только 1 макет, то есть везде всё будет одинаково... Дизайн должен быть серьёзным. Никаких "фирменных стилей" на данный момент нет :). Нужно ...