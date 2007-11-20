В приложении к описанию лежит техническое задание. Вся необходимая информация находится в нём. Для начала дизайнеру предлагается изготовить один темплейт стартовой страницы, удовлетворяющий описанию. Если работа будет подходящей, будет проводиться разработка дальнейших комплектов. Гонорар, указанный ниже, ...
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Требуется дизайн для интернет магазина сантехники. Тема: вода, сантехника как связуещее звено между человеком и водой, магия воды, должно быть красиво и привлекательно
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