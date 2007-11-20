Требуется редизайн сайта (до 10 страниц)

Задача: Придумать новую концепцию (навигация, представление) и новый дизайн в соответствии с новым фирменным стилем.

Цель: Сайт должен работать по назначению, доносить нужную информацию быстро и просто, быть полезным и простым.

Сайт должен быть оригинальным, шаблонных работ - не люблю. Визуально просторным и неперегруженым.

подробности по почте [email protected]

от меня - адрес старого сайта, ссылка на архив с бренд-буком и элементами нового фирменного стиля.

от вас - варианты страниц приветствия, главной страницы, дополнительной страницы.

PS: портфолио прошу не скидывать, смотреть и читать времени нет.