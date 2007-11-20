Разработка нового скина для готового скрипта. Подробности в файле ТЗ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется редизайн сайта (до 10 страниц)
Задача: Придумать новую концепцию (навигация, представление) и новый дизайн в соответствии с новым фирменным стилем.
Цель: Сайт должен работать по назначению, доносить нужную информацию быстро и просто, быть полезным и простым.
Сайт должен быть оригинальным, шаблонных работ - не люблю. Визуально просторным и неперегруженым.
подробности по почте [email protected]
от меня - адрес старого сайта, ссылка на архив с бренд-буком и элементами нового фирменного стиля.
от вас - варианты страниц приветствия, главной страницы, дополнительной страницы.
PS: портфолио прошу не скидывать, смотреть и читать времени нет.
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