Дизайн главной страницы

$500
Дизайн сайтовЗакрыт58 заявок402 просмотра
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Дизайн главной страницы.

Тема: декоративный камень.

Стильный, функциональный, должен служить хорошей "оболочкой" для фото образцов.

Без верстки.

Срок 10-15 дней.

ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО:

давать ссылки на сходные по стилю и "живые" в инете работы.

Новичкам и без портфолио просьба не беспокоить.

16 лет назад
artstrana
Гость 
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
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