Разработать дизайн/стиль сайта. 4-5 комбинаций

Дизайн сайтовЗавершен7 заявок316 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Планируем сделать небольшой портал, в перспективе состоящий из:

- сайта знакомств

- сайта общений (одноклассники, геймеры, школьники, группы с института и т.п.)

- Форумы по интересам (форму по MRPG (игры), вопросы связанные с медициной, знакомством, автомобилями. Большинство тем будет предлагаться посетителями)

- Отзывы о компаниях, покупках товаров, заключенных сделках, людях с сайтов знакомств.

- Покупка продажа (в основном игроками из MRPG) виртуальных предметов (броня, оружие, и т.п.).

Планируемая аудитория – от 15 до 30 лет как девушки так и парни.

Для наглядности составили ряд страниц: http://www.osartifacts.ru/ru/dt/start.html

Запускать планировали с сайтом продаж, знакомств и общений. (Форумы и отзывы планировали подсоединять позже).

Графики хотелось бы совсем не иметь. Или иметь минимальное количество.

Общее расположение что-то подобное www.mail.ru:

1. верхняя строка – навигация по проектам

2. рекламный баннер

3. вторая навигационная панель. В ней:

- отражается навигационные линки по продвижения «вглубь» сайта (http://www.osartifacts.ru/ru/dt/folders.htm)

- справа – выбор темы

4. Основная рабочая часть разбитая на 3 колонки:

- Меню, навигация + вспомогательные блоки.

Блоки наверное лучше заключить в рамки. Скажем что-то типа http://cards.mail.ru/, но чуть более закругленные.

- Основное наполнение страницы.

- Текстовая и банерная реклама.

Опять же - блоки наверное лучше заключить в рамки. Скажем что-то типа http://cards.mail.ru/, но чуть более закругленные.

Границы между колонками конечно не должны оставаться выделенными как сейчас. Сделано для наглядности.

Размеры колонок при разном разрешении экранов:

от:

10 205 25 280 25 245 10 800

20 205 20 494 20 245 20 1024

66 228 66 520 66 268 66 1280

до

10 205 25 280 25 245 10 800

57 205 40 380 40 245 57 1024

67 260 50 521 50 265 67 1280

(при необходимости их можно немного скорректировать)

5. Футер с обычными линками.

Необходимо разработать внешний вид (на 1024х768) и подобрать 3-4 комбинаций цветов фон/рамки/шрифты/линки (для людей с различными цветовыми приоритетами):

1. Стандартный (классический – белый фон + черные буквы. Цвет Линков – темно-синий)

2. Синий фон (или какой-то еще)

3. Зеленый (или зеленоватый) фон

4. Розовым или черным фоном – на усмотрение дизайнера.

5. Вариант 1, но с увеличенными размерами всех шрифтов для плохо-видящих людей.

16 лет назад
alexgta
57 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
22 дня назад
16 лет назад
$500
7 дней
Сложновато было работать т.к. оказалось, что наши вкусы и подход к работе очень сильно разняться. В итоге получили/сделали что хотели, но времени ушло существенно больше чем планировалось (возможно вина в этом по большей степени на мне из-за не оптимально написанного ТЗ). Иногда приходилось повторяться в пожеланиях по корректировкам дизайна. Конечный продукт (psd) получили в шикарном виде: все разбито по категориям, очень просто править, подправлять, изменять.
Александр - очень порядочный и требовательный заказчик. Четко ставит задачу и помогает в процессе работы. Благодаря ему я многому научилась и лучше стала понимать различие вкусов и приоритетов. Порой было нелегко, но совместными усилиями мы одолели проект. Спасибо и всего хорошего. Жду новых проектов!
  • Похожие заказы

  • Поправить стиль IPB

    $100

    Необходимо изменить цветовую гамму форума IPB. Абсолютно новый шаблон создавать необязательно, достаточно поправить стили и иконки в имеющемся. Прошу обращаться кандидатов только с опытом работы с IPB.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Шаблон Интернет-магазина часов для Shop-script

    $100

    Необходимо разработать шаблон Интернет-магазина часов для Shop-script. Требования к шаблону: использование бордового цвета в оформлении шапки и менюшек, основной фон - белый. По возможности к бардовому - много золота и роскоши, магазин должен быть интересен целевому ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Создание шаблонов для DLE

    Необходим дизайнер/верстальщик дизайнов для сайтов на DLE движке. От 10у.е. за дизайн с версткой. Работы очень много. Опт, поэтому дешего. ------ ICQ=424-270-305

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн портала

    $1000

    Уважаемые фрилансеры, нужен дизайн портала, + нужна верстка дизайна. очень красивый дизайн Бюджет 1000 долларов. Пишите только в личку + оставляйте ссылки на портфолио. нужен только СУПЕРПРОФИ СВОЕГО ДЕЛА P.S. ICQ 122416019 - стучать только с ...

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн трех сайтов

    Требуется хороший дизайнер для создания дизайнов трех сайтов, а именно: туристическая фирма (корпоративный сайт), интернет-магазин цифровой техники, туристический портал. Бюджет - около 200$ за каждый дизайн + премиальные. Требования к дизайнеру - внимательные и качественные ...

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка дизайна

    Требуется выполнить редизайн сайта Тематика: Строительство Работы : Разработка дизайна Обязательное требование: Наличие портфолио. ТЗ не будет, так, как нет воображения (было бы, сам нарисовал) Основное требование по дизайну: Легкость, белый фон. Предоплата 20 процентов по Б.С.

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта

    Имеется скрипт. Требуется изменить дизайн. Особых пожеланий нет. Полная творческая свобода. (Желательно (но, не обязательно), в «шапке» «легкий» flash. ). Прошу указать стоимость и срок.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Корректировка графики

    Требуется небольшая корректировка графики на сайте www.smart9x.ru Что именно меня не устраивает - таблицы (показано на рисунке). Также принимаются предложения по созданию более лучшего логотипа сайта и интеграции под систему управления.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад