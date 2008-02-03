Разработать дизайн/стиль сайта. 4-5 комбинаций

Планируем сделать небольшой портал, в перспективе состоящий из:

- сайта знакомств

- сайта общений (одноклассники, геймеры, школьники, группы с института и т.п.)

- Форумы по интересам (форму по MRPG (игры), вопросы связанные с медициной, знакомством, автомобилями. Большинство тем будет предлагаться посетителями)

- Отзывы о компаниях, покупках товаров, заключенных сделках, людях с сайтов знакомств.

- Покупка продажа (в основном игроками из MRPG) виртуальных предметов (броня, оружие, и т.п.).

Планируемая аудитория – от 15 до 30 лет как девушки так и парни.

Для наглядности составили ряд страниц: http://www.osartifacts.ru/ru/dt/start.html

Запускать планировали с сайтом продаж, знакомств и общений. (Форумы и отзывы планировали подсоединять позже).

Графики хотелось бы совсем не иметь. Или иметь минимальное количество.

Общее расположение что-то подобное www.mail.ru:

1. верхняя строка – навигация по проектам

2. рекламный баннер

3. вторая навигационная панель. В ней:

- отражается навигационные линки по продвижения «вглубь» сайта (http://www.osartifacts.ru/ru/dt/folders.htm)

- справа – выбор темы

4. Основная рабочая часть разбитая на 3 колонки:

- Меню, навигация + вспомогательные блоки.

Блоки наверное лучше заключить в рамки. Скажем что-то типа http://cards.mail.ru/, но чуть более закругленные.

- Основное наполнение страницы.

- Текстовая и банерная реклама.

Опять же - блоки наверное лучше заключить в рамки. Скажем что-то типа http://cards.mail.ru/, но чуть более закругленные.

Границы между колонками конечно не должны оставаться выделенными как сейчас. Сделано для наглядности.

Размеры колонок при разном разрешении экранов:

от:

10 205 25 280 25 245 10 800

20 205 20 494 20 245 20 1024

66 228 66 520 66 268 66 1280

до

10 205 25 280 25 245 10 800

57 205 40 380 40 245 57 1024

67 260 50 521 50 265 67 1280

(при необходимости их можно немного скорректировать)

5. Футер с обычными линками.

Необходимо разработать внешний вид (на 1024х768) и подобрать 3-4 комбинаций цветов фон/рамки/шрифты/линки (для людей с различными цветовыми приоритетами):

1. Стандартный (классический – белый фон + черные буквы. Цвет Линков – темно-синий)

2. Синий фон (или какой-то еще)

3. Зеленый (или зеленоватый) фон

4. Розовым или черным фоном – на усмотрение дизайнера.

5. Вариант 1, но с увеличенными размерами всех шрифтов для плохо-видящих людей.