Дизайн трех сайтов

Требуется выполнить редизайн сайта Тематика: Строительство Работы : Разработка дизайна Обязательное требование: Наличие портфолио. ТЗ не будет, так, как нет воображения (было бы, сам нарисовал) Основное требование по дизайну: Легкость, белый фон. Предоплата 20 процентов по Б.С.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется хороший дизайнер для создания дизайнов трех сайтов, а именно: туристическая фирма (корпоративный сайт), интернет-магазин цифровой техники, туристический портал. Бюджет - около 200$ за каждый дизайн + премиальные. Требования к дизайнеру - внимательные и качественные работы. То есть, просто и со вкусом. Ну и естественно, первые два хотя бы нужно сделать в ближайшее время (около недели). Все работы ведутся по принципу - я показываю дизайны сайтов которые нравятся (чтобы указать направление и уровень), описываю модули и структуру в форме мини-ТЗ, и приступаем к работе. Жду Ваших предложений, господа, естественно, со ссылкой на портфолио.
Всем спасибо!
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