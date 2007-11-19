Дизайн трех сайтов

Требуется хороший дизайнер для создания дизайнов трех сайтов, а именно: туристическая фирма (корпоративный сайт), интернет-магазин цифровой техники, туристический портал. Бюджет - около 200$ за каждый дизайн + премиальные. Требования к дизайнеру - внимательные и качественные работы. То есть, просто и со вкусом. Ну и естественно, первые два хотя бы нужно сделать в ближайшее время (около недели). Все работы ведутся по принципу - я показываю дизайны сайтов которые нравятся (чтобы указать направление и уровень), описываю модули и структуру в форме мини-ТЗ, и приступаем к работе. Жду Ваших предложений, господа, естественно, со ссылкой на портфолио.

Всем спасибо!