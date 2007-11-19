Разработка дизайна и дружелюбного интерфейса (СПб)

$1000
Дизайн сайтовЗакрыт33 заявки363 просмотра
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Разработка дизайна и интерфейсов сайта Сервиса для населения.

Сайт (6-7стр.) + бэк-офис (4стр).

Требуется: патологическая любовь к пользователю, портфолио (хорошо бы с интерфейсами сервисов).

Возможно постоянное сотрудничество.

Желательно, чтобы Вы были в Питере (специфика проекта).

16 лет назад
Satera
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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