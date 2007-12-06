Требуется дизайн для сайта занимающегося установкой антен и кабельного телевидения. Фирменные цвета: Черный и оранжевый.

Логотип: http://www.web-spiders.net/clients/domtv/logo_DomTV_06.jpg

Пожалуйста, не пишите если вы знакомы с фотошопом первый год, рисование это для вас как хобби, вы любитель вставлять чужие картинки и использовать готовые кисти. Я люблю очень придираться к мелочам, и просекаю такое на раз два :). И еще, указывайте конкретную цену и за что, сроки обсудим потом.

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