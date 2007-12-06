Дизайн

$300
Дизайн сайтовЗавершен59 заявок498 просмотров
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Требуется дизайн для сайта занимающегося установкой антен и кабельного телевидения. Фирменные цвета: Черный и оранжевый.

Логотип: http://www.web-spiders.net/clients/domtv/logo_DomTV_06.jpg

Пожалуйста, не пишите если вы знакомы с фотошопом первый год, рисование это для вас как хобби, вы любитель вставлять чужие картинки и использовать готовые кисти. Я люблю очень придираться к мелочам, и просекаю такое на раз два :). И еще, указывайте конкретную цену и за что, сроки обсудим потом.

Сайт-визитка, не корпоративный и не магазин! Верстка и программирование не интересует! Перестаньте кидать стандартные шаблоны текста, пишите своими словами.

16 лет назад
spiders
38 летУкраина
19 лет в сервисе
Был
13 дней назад
Выбранный исполнитель
Minix
Ляля 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва(-1)
16 лет назад
$300
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отлично работает. Никаких задержек и проблем как с утверждением, так и с оплатой.
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