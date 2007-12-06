Необходим дизайн-верстка несложного проекта. В качестве оплаты - гарантировано размещение имени дизайнера на сайте (работа для портфолио)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется дизайн для сайта занимающегося установкой антен и кабельного телевидения. Фирменные цвета: Черный и оранжевый.
Логотип: http://www.web-spiders.net/clients/domtv/logo_DomTV_06.jpg
Пожалуйста, не пишите если вы знакомы с фотошопом первый год, рисование это для вас как хобби, вы любитель вставлять чужие картинки и использовать готовые кисти. Я люблю очень придираться к мелочам, и просекаю такое на раз два :). И еще, указывайте конкретную цену и за что, сроки обсудим потом.
Сайт-визитка, не корпоративный и не магазин! Верстка и программирование не интересует! Перестаньте кидать стандартные шаблоны текста, пишите своими словами.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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