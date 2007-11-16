Локализация сайтов под ключ

Основная задача проекта - визуализация, по сути, готового макета, описанного в ТЗ, необходимо подчеркнуть различные модули, менюшки, баннеры. Во главу угла должен ставиться не дизайн, а эргономика сайта, дизайн ради дизайна не нужен. Важно! Предпочтение будет ...
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Здравствуйте уважаемые господа!
Время от времени наши клиенты обращаются к нам с просьбой перевести и локализовать их сайт под ключ, т.е. не просто сделать копию их сайта на другом языке, но и перерисовать картинки (если они содержат русский текст). Поэтому, нам желательно найти команду профессиональных (подчеркиваю - именно профессиональных) разработчиков сайтов - веб-дизайнера, программиста, при необходимости сео-оптимизатора (который оптимизирует иноязычную версию сайта под поисковые машины).
Обязательно - соблюдение сроков и качество работы.
Присылайте, пожалуйста ссылки на свое портфолио, а также вашу систему тарификации такой работы на [email protected].
Отбор будет производиться в первую очередь по качеству работы, и потом только по цене (мы прекрасно понимаем, что хорошее дешевым не бывает).
Из ближайших намечаемых работ сайт http://www.npp-energy.ru, локализацию которого предыдущая команда разработчиков не может довести до ума.
С уважением, Евгений.
P.S. Пожалуйста, пишите, сразу на эл. почту. Всех кто написал - мы внесли в нашу базу данных подрядчиков, при поступлении проекта будем уведомлять по е-мейлу.
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