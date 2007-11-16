Локализация сайтов под ключ

Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок203 просмотра
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Здравствуйте уважаемые господа!

Время от времени наши клиенты обращаются к нам с просьбой перевести и локализовать их сайт под ключ, т.е. не просто сделать копию их сайта на другом языке, но и перерисовать картинки (если они содержат русский текст). Поэтому, нам желательно найти команду профессиональных (подчеркиваю - именно профессиональных) разработчиков сайтов - веб-дизайнера, программиста, при необходимости сео-оптимизатора (который оптимизирует иноязычную версию сайта под поисковые машины).

Обязательно - соблюдение сроков и качество работы.

Присылайте, пожалуйста ссылки на свое портфолио, а также вашу систему тарификации такой работы на [email protected].

Отбор будет производиться в первую очередь по качеству работы, и потом только по цене (мы прекрасно понимаем, что хорошее дешевым не бывает).

Из ближайших намечаемых работ сайт http://www.npp-energy.ru, локализацию которого предыдущая команда разработчиков не может довести до ума.

С уважением, Евгений.

P.S. Пожалуйста, пишите, сразу на эл. почту. Всех кто написал - мы внесли в нашу базу данных подрядчиков, при поступлении проекта будем уведомлять по е-мейлу.

16 лет назад
russian-perevod
Альянс 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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