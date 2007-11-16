Требуется стильный дизайн для сверстанного сайта

Господа, я решил занятся сувениркой. Есть для этого предпосылки такскать. К вопросу подошел серьезно и несколько месяцев занимался подборкой продукции для сайта и систематизацией базы. Вот наконец-то движок и верстка готовы, осталось представить ресурс на суд общественности. Без приличного дизайна делать это не хотелось бы. Итак меня интересует оригинальный и грамотный дизайн для сайта Corp-gift.ru. С вас ,как водится: работы, цены, сроки.

Спасибо