Требуется стильный дизайн для сверстанного сайта

Дизайн сайтовЗакрыт36 заявок276 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Господа, я решил занятся сувениркой. Есть для этого предпосылки такскать. К вопросу подошел серьезно и несколько месяцев занимался подборкой продукции для сайта и систематизацией базы. Вот наконец-то движок и верстка готовы, осталось представить ресурс на суд общественности. Без приличного дизайна делать это не хотелось бы. Итак меня интересует оригинальный и грамотный дизайн для сайта Corp-gift.ru. С вас ,как водится: работы, цены, сроки.

Спасибо

16 лет назад
supernintendo
Гость 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн для СMS MusicBox и верстка

    Здравствуйте, уважамые дизайнеры. Требуется сделать дизайн для музыкального портала на движке MusicBox и сверстать. От себя движок предоставлю. Бюджетом большим не распологаю, так как портал будет внутресетевой.

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка логотипа + дизайн сайта.

    $150

    Требуется разработать логотип компании + создать дизайн сайта, соответствующий стилю логотипа. Название компании: "МедиаЛайн" Направление деятельности: Веб-разработки, реклама в интернет, создание и продвижение сайтов, медийная реклама. Пожелания к логотипу: - Преобладание тёмных красок - чёрный, тёмно красный, тёмно синий. (Никакого ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн для информационно развлекательного портала

    $1000

    Дамы и господа, нужен красивый дизайн+верстка дизайна+возможно, ЛОГО но необязательно. Для портала. Прошу обращаться только настоящих профессионалов с внушительным портфолио, желательна работа через СБС Очень важный момент, чем меньше всяких анкет для заполнения будет мне предлагаться, тем ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сайт строительной фирмы

    $250

    Нужен дизайн для сайта строительной компании. Дизайн не очень сложный, но ИНТЕРЕСНЫЙ и креативный. Фирма занимается кровельными работами, коттеджное строительство, отедлочные работы Нужно: 1) Выбрать подходящие цвета и сделать сайт 2) На основе сайта и ...

    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Простенький дизайн скрипта по учету комьютеров

    нужен простенький дизайн от вас нужны только 4 html файла информация должна быть 1 в 1 как на картинках, только кнопочки по русски написаны должны быть отличаться должен только дизайн пишите цену и сроки

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доделать сайт

    $50

    Есть готовый сайт и макет. Шапка утверждена. Нужно добавить деталей и оживить сайт – сейчас смотрится слишком скучно и неинтересно. У заказчика рекламная акция к новому году, на сайте банер-реклама смотрится слишком мелко и просто ...

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Модернизация сайта

    Нужно переделать сайт согласно новому дизайну и дать консультацию по коду. Бюджет небольшой, но и работы немного. Оплата строго после предоставления работы.

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Полный редизайн магазин на shop-script

    Магазин приборов. Необходим полный цикл (оригинальный дизайн под ключ + верстка + интеграция). Подробное ТЗ. Необходим КАЧЕСТВЕННЫЙ дизайн. Оплата поэтапная. Первый платеж СТРОГО после утверждения макета. С предложениями по срокам и цене icq сорок шесть ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад