Доделать сайт

Есть готовый сайт и макет. Шапка утверждена.

Нужно добавить деталей и оживить сайт – сейчас смотрится слишком скучно и неинтересно.

У заказчика рекламная акция к новому году, на сайте банер-реклама смотрится слишком мелко и просто – нужно переделать вариант крупно и интересно.

Доделать кнопки меню. Возможно в шапке добавить элементы.

Вообщем, всего-понемного просто исправить, дополнить и дорисовать.

Бюджет совсем небольшойd в районе 1000р, но и работы для профи немного.

Пишите за подробностями.