Требуется редизайн сайта www.touch-commander.com.

Основная задача сайта: заинтересовать посетителя и заставить его Скачать программу с первой страницы сайта. Дизайн должен быть позитивным и вызывать ощущение профессионалзима владельца сайта.

В частности:

- Доработать логотип

- Дизайн и верстка 1-й страницы сайта

- Дизайн и верстка шаблона остальных страниц сайта

Дополнительные требования:

1. Флешку не переделываем

2. Тексты оставляем

3. Сетка может быть изменена

4. Основная информация первой страницы (заголовок, флешка, описание, кнопки "скачать" и "купить" _должны_ помещаться в экране браузера при разрешении 1024х768.

5. Такие вещи, как Key Features, System Requirements, Contacts, footer / Support могут требовать прокрутки для просмотра.

6. Основная задача сайта - заинтересовать посетителя и заставить его _Скачать_ программу. Поэтому дизайн должен вызывать желание у пользователя кликнуть по кнопке "Download".

7. Кнопка Order (и блок текста ее касающийся) менее важна, но тоже должна быть достаточно заметной.

Верстка:

8. HTML должен соответствовать XHTML 1.0 Transitional

9. Требуется CSS для элементов форм (в основном для страницы Order)

10. Кодировка текста utf-8