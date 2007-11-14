Вот пример. Флэш не нужна, нужен html. http://www.templatemonster.com/website-templates/17065.html
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется редизайн сайта www.touch-commander.com.
Основная задача сайта: заинтересовать посетителя и заставить его Скачать программу с первой страницы сайта. Дизайн должен быть позитивным и вызывать ощущение профессионалзима владельца сайта.
В частности:
- Доработать логотип
- Дизайн и верстка 1-й страницы сайта
- Дизайн и верстка шаблона остальных страниц сайта
Дополнительные требования:
1. Флешку не переделываем
2. Тексты оставляем
3. Сетка может быть изменена
4. Основная информация первой страницы (заголовок, флешка, описание, кнопки "скачать" и "купить" _должны_ помещаться в экране браузера при разрешении 1024х768.
5. Такие вещи, как Key Features, System Requirements, Contacts, footer / Support могут требовать прокрутки для просмотра.
6. Основная задача сайта - заинтересовать посетителя и заставить его _Скачать_ программу. Поэтому дизайн должен вызывать желание у пользователя кликнуть по кнопке "Download".
7. Кнопка Order (и блок текста ее касающийся) менее важна, но тоже должна быть достаточно заметной.
Верстка:
8. HTML должен соответствовать XHTML 1.0 Transitional
9. Требуется CSS для элементов форм (в основном для страницы Order)
10. Кодировка текста utf-8
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