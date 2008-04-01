Сайт для фирмы. Web 2.0

Вот пример. Флэш не нужна, нужен html. http://www.templatemonster.com/website-templates/17065.html
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
По концепту мне нравится
хотелось бы что-нибудь такое, в стиле web 2.0, легкость, удобность, понятность, практичность.
желательно, какую-нибудь фишку, аля двигать блоки мышкой.
от сайта требования:
легкое добавление и редактирование разделов.
на сайте будет информация о фирме
услуги фирмы
портфолио фирмы
програмные продукты фирмы и соотв. информация о них
возможность заказать и купить продукт(софт), прямо на сайте.
т.е. прямой платеж по вебмани, яндекс и т.п....
+дизайн.
интересует сайт под ключ.
от Вас - цена и сроки.
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