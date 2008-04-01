Сайт для фирмы. Web 2.0

$730
Дизайн сайтовЗавершен15 заявок362 просмотра
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По концепту мне нравится

http://www.phpshop.ru

хотелось бы что-нибудь такое, в стиле web 2.0, легкость, удобность, понятность, практичность.

желательно, какую-нибудь фишку, аля двигать блоки мышкой.

от сайта требования:

легкое добавление и редактирование разделов.

на сайте будет информация о фирме

услуги фирмы

портфолио фирмы

програмные продукты фирмы и соотв. информация о них

возможность заказать и купить продукт(софт), прямо на сайте.

т.е. прямой платеж по вебмани, яндекс и т.п....

+дизайн.

интересует сайт под ключ.

от Вас - цена и сроки.

16 лет назад
Jhony
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Leloo
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад
$730
Елена - замечательный дизайнер. Общительный, адекватный человек. Постоянно в сети. Работать сплошное удовольствие. Логотип и дизайн принял без правок, сразу. Все устроило. По поводу мелких доработок, исходящих от меня - вносились оперативно и бесплатно. Все быстро, грамотно, со вкусом. Рекомендую как отличного профессионала, знающего и любящего свою работу. P.S. торопитесь, пока цены на очень приемлимом уровне, чувствую через полгодика, воспользоваться ее услугами будет ой как не дешево. спасибо.
Заказчик, принял макет сразу, таким как я его сделала! Это очень важно и приятно для дизайнера. Работу партнера-программиста тоже похвалил и принял. С оплатой все в порядке. В общем приятно было работать с хорошим заказчиком! Рекомендую!
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