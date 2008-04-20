Дизайн промо-сайта программы для видеорегистр-ов

Необходимо разработать дизайн для промо-сайта программы для видеорегистраторов.

Основная цветовая гамма: зеленый, желтый, синий и красно-оранжевый.

Требуемые шаблоны:

1. Главная страница.

2. Страница второго уровня со списком (новости, список и т.п.).

3. Страница с детальным описанием.

Также нужен flash-баннер на главную страницу примерно 500х300, который надо будет вписать в дизайн.

Необходимо будет представить 3 варианта дизайна, один из которых в дальнейшем будет выбран для дальнейшей доработки.

Дизайн должен быть "резиновым", адаптируемым под разрешения от 1024x768 до 1600x1200.

Шаблоны должны быть предоставлены в форматах: psd, eps, ai, cdr или других.

Более подробное ТЗ на разработку шаблонов предоставляется выбранному дизайнеру.

Просьба сообщить сроки и стоимость. Также необходимы ссылки на Ваше портфолио и отзывы.