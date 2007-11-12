Полный редизайн онлайновой рпг игры

Требуется сделать полный редизайн для действующей онлайновой рпг игры.

Под словами ПОЛНЫЙ РЕДИЗАЙН подразумевается полная отрисовка, начиная от странички входа и заканчивая оформлением инфы персонажа, внешнего вида и тд и тп.

Предпочтение художникам-дизайнерам, имеющих опыт в данной отрасли, способных нарисовать красиво, качественно и креативно.

Примеры работ, которые могу считать состоявшимися и нечто подобное меня устороило бы:

http://www.bloodyworld.com

http://land.ru

Для того, что бы лучше понять, что ИМЕННО требуется и какой предстоит сделать обЪем работ- придется зарегистрироваться.

ОЧЕНЬ занятым, не имеющим свободного времени, а так же студиям, в которых трудится много сотрудникв, перекладывающих работу друг на друга, тем самым затягивающих сроки- прошу не беспокоиться.

ВАЖНО: С предоплатой уже не работаю.

Для контактов оставляйте свой номер ICQ.