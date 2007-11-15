# 1 — $

(ошибку понял, конкурс убрал)

Условия:

цена 2500р.

срок приема макета: до 15.11.2007

Способ оплаты: денежный перевод (Western Union, "Контакт" и т.д., кому как удобнее)

метод работы стандатрный: от вас - jpg-макет, с меня - деньги, с вас - psd-макет.

В дальнейшем возможно долгосрочное сотрудничество (во фрилансе хорошие веб-дизайнеры нужны всегда).

Подобие ТЗ.

0. Тематика - автомобильные грузоперевозки по стране.

1. редизайн сайта http://www.mtlog.ru (лого надо взять с него)

2. дизайн должен быть "как у людей", больше машинок и во весь экран.

3. на сайте надо использовать: грузовики MAN, VOLVO, карта страны, грузы. Может быть дорога, водитель.

4. надо сделать входную страницу и внутреннюю, предусмотреть анимацию для флешера, можно описать словесно.

5. Заказчик вроде вменяемый, никаких супертребований не выставлял.

п.с.: я не мега-кул-манагер, просто дали заказ, а дизайнер потерялся. Бюджет у сайта маленький, поэтому такая цена за макет.

Пишите: [email protected]

Стучите: ICQ#: 301742823