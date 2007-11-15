Редизайн сайта

$100
Дизайн сайтовЗакрыт14 заявок316 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$

(ошибку понял, конкурс убрал)

Условия:

цена 2500р.

срок приема макета: до 15.11.2007

Способ оплаты: денежный перевод (Western Union, "Контакт" и т.д., кому как удобнее)

метод работы стандатрный: от вас - jpg-макет, с меня - деньги, с вас - psd-макет.

В дальнейшем возможно долгосрочное сотрудничество (во фрилансе хорошие веб-дизайнеры нужны всегда).

Подобие ТЗ.

0. Тематика - автомобильные грузоперевозки по стране.

1. редизайн сайта http://www.mtlog.ru (лого надо взять с него)

2. дизайн должен быть "как у людей", больше машинок и во весь экран.

3. на сайте надо использовать: грузовики MAN, VOLVO, карта страны, грузы. Может быть дорога, водитель.

4. надо сделать входную страницу и внутреннюю, предусмотреть анимацию для флешера, можно описать словесно.

5. Заказчик вроде вменяемый, никаких супертребований не выставлял.

п.с.: я не мега-кул-манагер, просто дали заказ, а дизайнер потерялся. Бюджет у сайта маленький, поэтому такая цена за макет.

Пишите: [email protected]

Стучите: ICQ#: 301742823

Дизайн сайтаРедизайн сайта
16 лет назад
franky
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
  • Похожие заказы

  • Простой дизайн главной страницы

    $60

    Простой дизайн главной страницы (без верстки) "Шапка", панель с линками, образец заполнения центр. поля контентом. Тема: студия видеосъемки Срок 3 дня. Оплату по факту (присылаете jpg, утверждаем, оплачиваем, присылаете исходник PSD)

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Нужен качественный дизайн Интернет журнала

    Здравствуйте. Интернет журнал на историческую, философскую тематику. Что то вроде "Вокруг света". В техническом задании полное описание. Также требуется разработка логотипа и фирменного стиля. Возможен логотип 3d.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Правка шаблона (.psd файла)

    $50

    Необходимо подправить шаблон, а именно .psd файл. Стоимость работы 500 рублей. Оплата по факту просмотра jpg. Срок: желательно до 13.00 (по Москве). Пишите ваши сроки. С предложениями обращайтесь на асю 490504837 Что нужно изменить: 1. Подправить навигационное меню (сделать выпадающее ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется разработать дизайн сайта

    $200

    Нужно разработать дизайн сайта ЖД экспедитора. Порядок работы: Вы предоставляете свое портфолио и стоимость работ Затем делаете первый вариант дизайна. После просмотра заказчиком - делаете второй вариант дизайна (другую концепцию) ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн сайта

    Нужно сделать дизайн для сайта. Т.е. вы делаете дизайн, а потом наш программист натягивает его на свой движек. Кто и за какую сумму готов выполнить эти работу? Какие сроки?

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов91 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Качественный дизайн сайта

    Необходимо создать качественный дизайн сайта по продаже софта. За основу можно взять сайт http://www.ixbt.com/ , только без правого блока но не копировать полностью диз. Основная часть сайта (под софт) должна быть больше половины. Диз должен быть ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов57 заявок
    Закрыт
    16 лет назад