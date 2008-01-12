Требуется разработать дизайн сайта

Нужно разработать дизайн сайта ЖД экспедитора.

Порядок работы:

Вы предоставляете свое портфолио и стоимость работ

Затем делаете первый вариант дизайна.

После просмотра заказчиком - делаете второй вариант дизайна (другую концепцию)

Затем заказчик выбирает один из этих двух и его доводим до ума (рисуем мелочи+пожелания заказчика)

Сроки очень сжатые, первый вариант нужен уже ко вторнику!!!

Форма оплаты любая.

Желательно звонить мне по телефону 8-910-407-47-75

ICQ 64730007