Требуется разработать дизайн сайта

$200
Дизайн сайтовЗавершен5 заявок143 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно разработать дизайн сайта ЖД экспедитора.

Порядок работы:

Вы предоставляете свое портфолио и стоимость работ

Затем делаете первый вариант дизайна.

После просмотра заказчиком - делаете второй вариант дизайна (другую концепцию)

Затем заказчик выбирает один из этих двух и его доводим до ума (рисуем мелочи+пожелания заказчика)

Сроки очень сжатые, первый вариант нужен уже ко вторнику!!!

Форма оплаты любая.

Желательно звонить мне по телефону 8-910-407-47-75

ICQ 64730007

Дизайн сайта
16 лет назад
marishalove
Иванова 
53 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
web_studio54
Аркадий 
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 отзывов(-1)
16 лет назад
$100
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