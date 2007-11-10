Дизайн сайта-визитки фотомодели

$50
Дизайн сайтовЗакрыт69 заявок433 просмотра
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КРАЙНЕ ПРОСТОЙ сайт, пару страниц, визитка фотомодели. Из информации - несколько фотографий и описание, так что по сути нужен дизайн одной страницы (темплейт). Главное - красиво подать. В оформление шапки наряду с фамилией можно вставить фотографию модели. Супердизайн и супергламур не нужен, но выглядеть должно нормально.

Дизайн сайта
16 лет назад
lab1
45 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад