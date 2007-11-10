Дизайн сайта-визитки фотомодели

КРАЙНЕ ПРОСТОЙ сайт, пару страниц, визитка фотомодели. Из информации - несколько фотографий и описание, так что по сути нужен дизайн одной страницы (темплейт). Главное - красиво подать. В оформление шапки наряду с фамилией можно вставить фотографию модели. Супердизайн и супергламур не нужен, но выглядеть должно нормально.