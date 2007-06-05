lab1

Григорий lab1

 
45 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн логотипа + макеты рекламных материалов

    $5

    1. Дизайн логотипа (простой текст подходящим шрифтом) + мини вариант логотипа (первая буква). 2. Макет баннеров: один вертикальный, один горизонтальный, одна рекламная афиша. 3. Макет принта на футболку (тот же логотип + текст). Просто, но стильно и красиво. Нужны ...

    Логотипы и Знаки10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • SEO-специалист

    Небольшая украинская IT-компания ищет специалиста по SEO, для сотрудничества на постоянной основе. Работа с зарубежными заказчиками. Оплата за проект, поэтапная. Местоположение роли не играет. Общение по skype, email, телефону.

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Логотип на изображение

    Нанести логотип (есть в векторе и в растре) на изображение белой чашки (есть растровое, или ваше). Для этого, вероятно, понадобится изменить геометрию логотипа, чтобы он лежал на окружности чашки. Результат: качественное изображение чашки с логотипом, для витрины ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Изображение товара

    Нанести логотип (есть векторный файл) на изображение белой футболки (ваше). Результат: качественное изображение футболки с логотипом, которое не стыдно разместить на витрине интернет-магазина. После выполнения, есть еще похожая работа.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Настроить rewrite в mediawiki

    Для специалиста по mod_rewrite (и mediawiki). Настроить rewrite (.htaccess) в проекте на mediawiki, который был перенесен с виртуального хостинга (где все работало) на VPS, в результате чего возникли проблемы с отображением картинок.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Flash-баннер 468х60

    Для рекламы интернет-магазина. Дам текст, логотип (растровый в хорошем разрешении) и несколько изображений товаров.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Описание товара

    Нужно оригинальное описание товара (1000-1500 символов) для интернет-магазина. Категория "красота/здоровье", спец. знания в предметной области не требуются. Текст должен быть: - продающим (привлекать внимание, заинтересовывать, и побуждать к покупке) - правдивым - SEO-оптимизированным Всего 3-6 позиций товара. Альтернативное описание, ключевые слова, ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Простой сайт с каталогом продукции

    $200

    Сделать простой сайт с каталогом продукции для компании, занимающейся производством одежды. (например, как описано здесь: http://tuning-joomla.com/ , хотя CMS особой роли не играет) Простой дизайн.

    Сайты «под ключ»39 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Простое приложение под Android (дневник)

    $10

    По сути - это некий список, дневник взаимодействий с контактами. Вид календаря не нужен. Просмотр в виде списка, добавление, удаление, редактирование записей. Запись состоит всего из двух полей: дата (по умолчанию текущая, но можно редактировать), ...

    AndroidПриложение для Android
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта-визитки фотомодели

    $50

    КРАЙНЕ ПРОСТОЙ сайт, пару страниц, визитка фотомодели. Из информации - несколько фотографий и описание, так что по сути нужен дизайн одной страницы (темплейт). Главное - красиво подать. В оформление шапки наряду с фамилией можно ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов69 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • 3D-аниматор

    Нужен специалист для создания несложных анимированных 3D-роликов. На данный момент есть необходимость в создании одного двухминутного ролика. При успешном выполнении первого ролика, в дальнейшем возможно сотрудничество на постоянной основе. Свои резюме (желательно с указанием на примеры ...

    3D-графика14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Слайдшоу

    $50

    Нужно создать на Flash слайдшоу, которое будет брать картинки для отображения из папки на сервере. Каждому разделу каталога продукции на сайте соответствует своя папка. В зависимости от того, в каком разделе каталога находится посетитель, соответственно ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание анимированного 3D-ролика

    $500

    На данный момент есть необходимость в создании несложного анимированного 3D-ролика продолжительностью около двух минут - презентация медпрепарата. В самом ролике должны показываться движущиеся молекулы, воздействующие на клетки организма. Реализм не нужен, нужна красота и эффектность. ...

    3D-графика37 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
noilproduction
28 летУкраина
3 года в сервисе
Был
10 дней назад
$10
10 баллов
год назад
Дизайн обкладинки для пісні
Прекрасный в работе клиент. Рекомендую!
Валентин выполнил заказ на отлично, всегда был на связи, предлагал свои идеи, работать с ним было легко и приятно. Чувствуется опыт и профессионализм. Смело рекомендую!
Ответный отзыв
yaremchuk17
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Обтравка изображений
Очень хороший заказчик! Рекомендую к сотрудничеству и будк рад по работать еще:)
Сделал даже больше - полностью подготовил фотографии для размещения в интернет-магазине. Работа выполнена качественно, сотрудничеством доволен. Буду обращаться к Александру в дальнейшем.
Ответный отзыв
7onof
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
91 отзыв(-2)
$3
10 баллов
10 лет назад
Логотип на изображение
Григорий - отличный заказчик! Четко поставил задачу, всегда был на связи и очень быстро произвел оплату. Было приятно работать. Спасибо! Всем рекомендую!
Сделал все качественно, быстро и недорого. Рекомендую!
Ответный отзыв
Krasnopolsky
Андрей 
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Изображение товара
Отличный заказчик, по больше бы таких. Спасибо за работу!
Быстро и отлично выполненная работа. Рекомендую!
Ответный отзыв
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Настроить rewrite в mediawiki
Отличный заказчик, оплата моментально. Рекомендую!
Сделал все что нужно, и даже больше. Сотрудничеством доволен, рекомендую.
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