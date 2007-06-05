Простий дизайн обкладинки для трека (зображення розміром 3000 х 3000 пікселів). Подробиці в чаті.
- $5Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершенгод назад
- $10
Обтравка изображений товара, 20 шт. Товары прямоугольной формы, фото сделано на белом фоне, и нужно с белым фоном в результате.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $5
1. Дизайн логотипа (простой текст подходящим шрифтом) + мини вариант логотипа (первая буква). 2. Макет баннеров: один вертикальный, один горизонтальный, одна рекламная афиша. 3. Макет принта на футболку (тот же логотип + текст). Просто, но стильно и красиво. Нужны ...Логотипы и Знаки10 заявокЗакрыт6 лет назад
Небольшая украинская IT-компания ищет специалиста по SEO, для сотрудничества на постоянной основе. Работа с зарубежными заказчиками. Оплата за проект, поэтапная. Местоположение роли не играет. Общение по skype, email, телефону.Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт10 лет назад
Нанести логотип (есть в векторе и в растре) на изображение белой чашки (есть растровое, или ваше). Для этого, вероятно, понадобится изменить геометрию логотипа, чтобы он лежал на окружности чашки. Результат: качественное изображение чашки с логотипом, для витрины ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нанести логотип (есть векторный файл) на изображение белой футболки (ваше). Результат: качественное изображение футболки с логотипом, которое не стыдно разместить на витрине интернет-магазина. После выполнения, есть еще похожая работа.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен11 лет назад
Постепенное наполнение wiki-проекта (на движке MediaWiki) на основе информации с форума. Тематика - медицина. Работы много, оплата поэтапная.Копирайтинг20 заявокЗакрыт11 лет назад
Для специалиста по mod_rewrite (и mediawiki). Настроить rewrite (.htaccess) в проекте на mediawiki, который был перенесен с виртуального хостинга (где все работало) на VPS, в результате чего возникли проблемы с отображением картинок.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Для рекламы интернет-магазина. Дам текст, логотип (растровый в хорошем разрешении) и несколько изображений товаров.Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно оригинальное описание товара (1000-1500 символов) для интернет-магазина. Категория "красота/здоровье", спец. знания в предметной области не требуются. Текст должен быть: - продающим (привлекать внимание, заинтересовывать, и побуждать к покупке) - правдивым - SEO-оптимизированным Всего 3-6 позиций товара. Альтернативное описание, ключевые слова, ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт11 лет назад
- $200
Сделать простой сайт с каталогом продукции для компании, занимающейся производством одежды. (например, как описано здесь: http://tuning-joomla.com/ , хотя CMS особой роли не играет) Простой дизайн.Сайты «под ключ»39 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10
По сути - это некий список, дневник взаимодействий с контактами. Вид календаря не нужен. Просмотр в виде списка, добавление, удаление, редактирование записей. Запись состоит всего из двух полей: дата (по умолчанию текущая, но можно редактировать), ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Оптимизация и раскрутка простого сайта-визитки, для вывода на первую страницу Гугла по нескольким запросам. Подробности по e-mail.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Есть необходимость в сторонних разработчиках, в связи с загруженностью штатных сотрудников. ТЗ: http://economsoft.com/tz.zip Бюджет - $1000Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
КРАЙНЕ ПРОСТОЙ сайт, пару страниц, визитка фотомодели. Из информации - несколько фотографий и описание, так что по сути нужен дизайн одной страницы (темплейт). Главное - красиво подать. В оформление шапки наряду с фамилией можно ...Дизайн сайтов69 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен специалист для создания несложных анимированных 3D-роликов. На данный момент есть необходимость в создании одного двухминутного ролика. При успешном выполнении первого ролика, в дальнейшем возможно сотрудничество на постоянной основе. Свои резюме (желательно с указанием на примеры ...3D-графика14 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Нужно создать на Flash слайдшоу, которое будет брать картинки для отображения из папки на сервере. Каждому разделу каталога продукции на сайте соответствует своя папка. В зависимости от того, в каком разделе каталога находится посетитель, соответственно ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
На данный момент есть необходимость в создании несложного анимированного 3D-ролика продолжительностью около двух минут - презентация медпрепарата. В самом ролике должны показываться движущиеся молекулы, воздействующие на клетки организма. Реализм не нужен, нужна красота и эффектность. ...3D-графика37 заявокЗакрыт17 лет назад