Нанести логотип (есть в векторе и в растре) на изображение белой чашки (есть растровое, или ваше). Для этого, вероятно, понадобится изменить геометрию логотипа, чтобы он лежал на окружности чашки. Результат: качественное изображение чашки с логотипом, для витрины ...