Ведення Tik-Tok акаунта артиста

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Открыт8 заявок58 просмотров

Потрібен SMM-фахівець для ведення акаунта артиста в соцмережі Tik-Tok: періодичне додавання контенту, взаємодія з аудиторією, просування каналу.

SMMTikTokПродвижение каналовУправление аккаунтами
6 дней назад
Григорий
 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
3 часа назад
6 отзывов

Заявки фрилансеров

Анастасія
 
25 лет
3 дня в сервисе
Была
35 минут назад
час назад
Тетяна
 
54 года
20 дней в сервисе
Была
час назад
5 часов назад
Александр
 
41 год
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
140 отзывов(-2)
5 дней назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Софія
 
19 лет
2 года в сервисе
Была
2 дня назад
6 дней назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
3 часа назад
11 отзывов
6 дней назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Діана
 
17 лет
7 дней в сервисе
Была
20 минут назад
6 дней назад
Олександра
 
22 года
10 дней в сервисе
Была
3 часа назад
6 дней назад
Влад
 
24 года
12 дней в сервисе
Был
4 дня назад
6 дней назад