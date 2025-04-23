Создание креативов тема: спортивные прогнозы

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Открыт5 заявок17 просмотров

Ищу человека для создания визуальных креативов на тему спортивных прогнозов (футбол, теннис).

• Креативы для Telegram и Instagram

• Знание темы спорта, букмекеров — очень желательно

Создание креативов
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