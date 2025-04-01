Ищется специалист по SMM для обслуживания страниц в Facebook. Необходимы навыки оптимизации контента, ведения и продвижения страниц в социальных сетях. Ожидается опыт в работе с Facebook и знания в области SMO.
Рассылка в телеграм
Необходимо добавлять подписчиков в группу телеграм. Нужно раскрутка группы и канала. Если у вас возникнут вопросы, пишите в личку. Пишите варианты как можно раскрутить группу и добавить подписчиков. Нужно парсинг аудитории и инвайт в группу телеграмм. Пишите сообщение обсудим.
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