SMM, PPC: Facebook, Instagram - налаштування та підтримка

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Открыт4 заявки19 просмотров

SMM, PPC: Facebook, Instagram - налаштування та підтримка
Треба просувати обʼєкт нерухомості один. Тексти постів є, але потрібно продумати налаштування та таркетинг платноі реклами і постити звичайні пости. Висилайте також ваш досвід.
1-2 постів на тиждень

FacebookInstagramSMMТаргетированная реклама
12 дней назад
Сергей
 
46 лет
19 лет в сервисе
Был
12 дней назад
78 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
7 часов назад
11 дней назад
Анатолий
 
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 часов назад
106 отзывов
12 дней назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
8 часов назад
11 отзывов
12 дней назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
11 часов назад
17 отзывов
12 дней назад
#1
Социальные сети (SMM и SMO)