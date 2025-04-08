Требуется парсинг конкурентов в Instagram для сбора целевых подписчиков. Задача включает фильтрацию ботов и активное взаимодействие: лайки и комментарии. Подписка на пользователей должна происходить только после их интереса к профилю, который должен быть не менее 10-15 секунд. Список конкурентов будет предоставлен.