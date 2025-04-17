Ищется SMM-специалист и сторисмейкер для работы над проектом с личным брендом и блогом. Требуется опыт в создании вовлекающего контента и продажах через него. Идеальный кандидат умеет упаковывать идеи и создавать стильный контент. Портфолио и кейсы обязательны.
SMM специалист
Требуется Smm специалист который сможет подобрать в заданном гео телеграм каналы по критериям. Оплата производится поэтапно. Нужно будет собрать базу в телеграм канале и выслать на утверждения, для согласоваиня выполненой работы. Указывайте свои телеграм аккаунты для связи с Вами.
Требуется собрать 10-15 телеграм каналов.
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