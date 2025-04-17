SMM специалист

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Открыт7 заявок43 просмотра

Требуется Smm специалист который сможет подобрать в заданном гео телеграм каналы по критериям. Оплата производится поэтапно. Нужно будет собрать базу в телеграм канале и выслать на утверждения, для согласоваиня выполненой работы. Указывайте свои телеграм аккаунты для связи с Вами.

Требуется собрать 10-15 телеграм каналов.

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16 дней назад
Марк
 
39 лет
2 года в сервисе
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3 дня назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Полина
 
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Владислав
 
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Джордж
 
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Анастасия
 
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Андрей
 
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Был
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16 дней назад