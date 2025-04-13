СММ специалист для проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки11 просмотров

Ищу смм специалиста девушку для проекта. Основные требования: составление контента, понимание процесса прогрева к продажам, работа с визуалом и оформление сторис, активность и предложение идей, а также умение монтировать Reels.

SMMПродвижение в социальных сетях
17 дней назад
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