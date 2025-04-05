Требуется обеспечить продвижение и ведение сервиса финансового анализа в Instagram. Необходимо привлекать подписчиков, размещать новости и популяризировать услуги. Целевая аудитория - юридические лица Республики Беларусь. Ожидаем предложения по срокам, стоимости и методам работы.
Ведення Telegram каналу
Шукаємо українського спеціаліста по веденню телеграм-канала.
Тематика - заробіток через інтернет а саме з допомогою Тік Ток
Тематика - повязано з Тік Ток та заробітку на ньому
Дуже просте ведення: публікування постів по певному алгоритму, шаблону, сценарію. В день займати часу біля 1 години.
Розробка сценаріїв, креативи, розвиток і просування канала.
Бажано з досвідом роботи у цій сфері.
Чекаємо на Ваші пропозиції
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