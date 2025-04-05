Ведення Telegram каналу

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Открыт18 заявок155 просмотров

Шукаємо українського спеціаліста по веденню телеграм-канала.

Тематика - заробіток через інтернет а саме з допомогою Тік Ток

Тематика - повязано з Тік Ток та заробітку на ньому

Дуже просте ведення: публікування постів по певному алгоритму, шаблону, сценарію. В день займати часу біля 1 години.

Розробка сценаріїв, креативи, розвиток і просування канала.

Бажано з досвідом роботи у цій сфері.

Чекаємо на Ваші пропозиції

TelegramTikTokПродвижение каналовСоздание креативовУправление аккаунтами
месяц назад
Віталій
 
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Заявки фрилансеров

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