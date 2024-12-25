Менеджер по PR и коммуникациям

$800
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрытнет заявок16 просмотров

Требуется Менеджер по PR и коммуникациям — ответственный за работу в соцсетях.

Тестовое задание:

1. Написать поисковой строке Яндекса слово релатон и найти в выдаче сайт

relatones.ru

2. Внимательно ознакомиться с ассортиментом товаров, представленным на сайте.

3. На основе полученной информации, выполнить следующие пункты:

Разработать 3 заголовка для статьи или постов в социальных сетях, которые могли бы привлечь внимание к товарам с сайта.

Заголовки должны быть креативными и отражать суть представленного товара

Написание постовЯндекс
месяц назад
wladimir777
37 лет
год в сервисе
Был
месяц назад

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