Требуется Менеджер по PR и коммуникациям — ответственный за работу в соцсетях.

Тестовое задание:

1. Написать поисковой строке Яндекса слово релатон и найти в выдаче сайт

relatones.ru

2. Внимательно ознакомиться с ассортиментом товаров, представленным на сайте.

3. На основе полученной информации, выполнить следующие пункты:

Разработать 3 заголовка для статьи или постов в социальных сетях, которые могли бы привлечь внимание к товарам с сайта.

Заголовки должны быть креативными и отражать суть представленного товара