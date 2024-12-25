Необходимо провести полный аудит YouTube-канала после падения просмотров. Включает восстановление просмотров, правильную настройку канала и продвижение роликов для увеличения аудитории. Удаление лишнего контента и оптимизация всех параметров канала для достижения максимального эффекта.
Менеджер по PR и коммуникациям
Требуется Менеджер по PR и коммуникациям — ответственный за работу в соцсетях.
Тестовое задание:
1. Написать поисковой строке Яндекса слово релатон и найти в выдаче сайт
relatones.ru
2. Внимательно ознакомиться с ассортиментом товаров, представленным на сайте.
3. На основе полученной информации, выполнить следующие пункты:
Разработать 3 заголовка для статьи или постов в социальных сетях, которые могли бы привлечь внимание к товарам с сайта.
Заголовки должны быть креативными и отражать суть представленного товара
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт11 дней назад
Требуется SMM-специалист для ведения страницы в Instagram по производству корпусной мебели. Задачи включают массфоловинг, ответы на комментарии и создание контента. Подходят кандидаты с небольшим опытом, в том числе мамы в декрете. Оплата небольшая с возможностью роста в зависимости от результатов работы.Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрытмесяц назад
Требуется ведение Instagram для компании, производящей уличные кухни. Основная задача — привлечение потенциальных партнеров. Интересует стоимость работ, стратегии SMM и необходимые вложения. Сайт на WordPress.Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт16 дней назад
Требуется СММ специалист для ведения социальных сетей в нише продаж. Основные задачи: структурирование контента, оформление обложек, создание визуала, публикация контента и поддержание чатбота. Необходима насмотренность в Instagram, базовые навыки работы с CapCut и проактивный подход. Обучение будет предоставлено.Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрытмесяц назад
- $5
Требуется продвижение телеграмм канала через социальные сети. Необходимо распространить информацию о канале среди друзей и потенциальной аудитории. Ожидается создание эффективного пиар-стратегии для увеличения числа подписчиков.Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт19 дней назад
- $700
Требуется опытный рекламщик для ведения Телеграм канала с тематикой знакомств. Основные задачи: раскрутка канала, привлечение клиентов, увеличение подписчиков, обмен и покупка рекламы в других каналах. Работа на постоянной основе.Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт19 дней назад
- $800
Необходимо создать 3-5 аккаунтов в соцсетях (Instagram, TikTok, Facebook) и наполнить их контентом: 20 постов и 30 сторис на тему знакомств. Цель – получить минимум 500 переходов на сайт за 2 недели. Контент должен быть уникальным, с призывами к действию. Предоставляются ссылка для трекинга и текстовые шаблоны.Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт20 дней назад
Необходимо восстановить доступ к аккаунту Instagram после потери пароля. Проблема в том, что используемые пароли не подходят, а доступ к старому номеру телефона отсутствует. Требуется помощь в решении данной ситуации.Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт21 день назад
- $100
Требуется создание группы в Facebook с последующей накруткой 4 подписчиков. Основное внимание на продвижение и привлечение аудитории для успешного развития группы.Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт21 день назад
- $200
Требуется специалист для заливки трафіку из TikTok в Telegram канал. Задача включает в себя использование SMM и SMO стратегий для повышения вовлеченности и привлечения аудитории.Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт23 дня назад