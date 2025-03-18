Реклама и ведение инстаграм

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Закрыт9 заявок52 просмотра

Добрый день.
Для сайта (компания по производству мебели) интересует ведение инстаграм.
Компания производит кухни для улицы. Продажами сами не занимаемся. Интересует привлечение потенциальных партнеров.
Сайт на вордпресс.
Если у Вас есть вопросы, отвечу в ЛС.
Интересует стоимость работ, необходимые вложения, какие работы Вы планируете выполнять и какая Вам необходима информация еще.

InstagramПривлечение клиентовПродвижение в социальных сетяхУправление аккаунтами
месяц назад
guest_16381924644034
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Социальные сети (SMM и SMO)