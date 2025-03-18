Добрый день.

Для сайта (компания по производству мебели) интересует ведение инстаграм.

Компания производит кухни для улицы. Продажами сами не занимаемся. Интересует привлечение потенциальных партнеров.

Сайт на вордпресс.

Если у Вас есть вопросы, отвечу в ЛС.

Интересует стоимость работ, необходимые вложения, какие работы Вы планируете выполнять и какая Вам необходима информация еще.