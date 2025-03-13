Построить воронку для привлечения клиентов

Ищется помощник для выполнения разноплановых задач в SMM, с акцентом на развитие Telegram-канала. Требуется опыт работы от 1 года, особенно в новостных и политических темах. Условия: удаленная работа, выплаты 2 раза в месяц. Ищем ответственного специалиста, способного соблюдать дедлайны и проявлять инициативу.