Построить воронку для привлечения клиентов

$800
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт7 заявок51 просмотр

  1. Создать 3-5 аккаунтов в соцсетях (Instagram, TikTok, Facebook — на ваш выбор).

  2. Наполнить их контентом (20 постов + 30 сторис) с упором на тематику знакомств.

  3. Интегрировать ссылку на наш сайт в шапку профиля и 20% постов.

Цель:

  • За 2 недели получить минимум 500 переходов на сайт через ваши аккаунты.

  • Требования к контенту:

    • Фото/видео должны быть уникальными (не сток).

    • Посты включают призывы к действию («Переходи по ссылке в профиле!»).

  • Что мы даем:

    • Ссылку для трекинга переходов.

    • Шаблоны текстов (при необходимости).

ЦА: США, Канада, Германия, Франция, Швейцария и другие страны с высоким уровнем дохода

FacebookInstagramTikTokПривлечение клиентовАрбитраж трафика
2 месяца назад
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