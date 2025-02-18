Залити трафік до ТГ каналу

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки47 просмотров

Доброго Вам дня)
потрібно залити трафік з 

Google Ads, Tik Tok, Facebook або будь-якого іншого запропонованого Вами ресурсу  

гео : ТИР-1, ТИР-2 англомовні + Європа

працюємо з великими бюджетами , шукаємо великі об'єми, готові добре оплачувати якісних підписників

FacebookGoogle AdsTelegramTikTokПривлечение подписчиковПривлечение трафика
2 месяца назад
guest_1740486977070
2 месяца в сервисе
Была
месяц назад

Заявки фрилансеров

Владислав
 
24 года
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
онлайн
11 отзывов
2 месяца назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Александр
 
41 год
11 лет в сервисе
Был
5 дней назад
140 отзывов(-2)
2 месяца назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)