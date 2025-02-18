Необходимо собрать полное кластеризованное семантическое ядро с базовой и точной частотностью по Wordstat для двух разделов блога: реклама в Яндекс Директе и социальные сети (ВКонтакте, Одноклассники, Telegram, VK Реклама).
Подписчики в Telegram
Требуется накрутка подписчиков в Telegram чате - 1000 подписчиков, которые останутся в чате минимум 14 дней.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрытмесяц назад
Ищется специалист, знакомый со Steam, для помощи в нахождении предметов на новых зарегистрированных аккаунтах. Исполнитель получит все подробности и инструкции. Опыт работы с платформой будет преимуществом.Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрытмесяц назад
Необходим SMM специалист для разработки личных сторителлингов и оформления сторис. Важно, чтобы кандидат имел опыт в создании креативных сценариев и умел оформлять контент в стильном и привлекательном виде.Закрыт2 месяца назад
Необходима накрутка 100 реакций на каждый пост в закрытом Telegram-канале. Рассматривается возможность долгосрочного сотрудничества. Ожидается выполнение задачи на постоянной основе.Закрыт2 месяца назад
Требуется написать и разместить 50 живых комментариев в группе ВКонтакте на тему вендинговых аппаратов. Комментарии должны быть грамотными и соответствовать теме. Заполнение комментариев должно происходить плавно в течение месяца. Укажите стоимость за выполнение заказа.Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется написать 50 грамотных комментариев от разных людей на тему 'вендинговые аппараты нужны городу!' для публикации в группе ВКонтакте. Комментарии должны быть размещены плавно в течение месяца. Интересует регулярное сотрудничество по данному заказу.Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется рилсмейкер для блога эксперта организатора женского комьюнити. Необходим опыт написания сценариев, монтажа роликов и креативность. Укажите стоимость пакетов на 10, 20 и 30 роликов и предоставьте портфолио.Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Требуется SMM специалист для работы в нише медицинского страхования в США. Задачи включают создание личного бренда, два рилса в день, карусель постов в Instagram и уникальный контент в Telegram, а также кросспостинг на YouTube и TikTok. Все материалы предоставляются, требуется только монтаж и публикация. График работы — с понедельника по пятницу. Оплата — 25 тыс. рублей в месяц.Закрыт2 месяца назад
Необходимо удалить нежелательный комментарий в Getcontact. Исследуйте возможные приложения и методы для эффективного удаления комментариев в социальной сети. Укажите, какие инструменты лучше всего подходят для этой задачи.Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрытмесяц назад