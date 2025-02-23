Необходим специалист для поиска дропов и восстановления сайтов из вебархива, либо создания новых на WordPress. Ищем 10 дропов под авто-каталоги в США с DR > 30 и трафиком более 1000 за 2 года. Укажите стоимость поиска, развертывания сайта и пакет дроп + развертка.