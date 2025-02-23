Требуется создать 10 ссылок на сайт психотерапевтов newleaf. Цель — улучшение видимости сайта в поисковых системах и привлечение клиентов, нуждающихся в психотерапевтических услугах.
Семантическое ядро для двух разделов блога
Нужно собрать полное кластеризованное семантическое ядро с базовой и точной частотностью по Wordstat для двух разделов блога:
https://blog.promopult.ru/category/ppc - берем только рекламу в Яндекс Директе.
https://blog.promopult.ru/category/smm - берем ВКонтакте, Одноклассники, Telegram и VK Рекламу.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрытмесяц назад
- $300
Требуется таргетолог и SMM-специалист для настройки рекламы в социальных сетях, создания офферов и креативов, а также анализа эффективности. Необходимо продвижение аккаунта в нескольких соцсетях. Укажите ссылки на кейсы или портфолио с результатами работы. Оплата обсуждается.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $300
Ищется специалист по SEO для продвижения на Авито. Необходимо создать и развить страницу с нуля, выбрать стратегию, повысить вовлеченность и анализировать результаты. Услуга ориентирована на В2В нишу. Обязательно указывать ссылку на кейсы или портфолио.Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт2 месяца назад
- $1
Необходимо ускорить процесс индексации 404 страниц на сайте WordPress. После удаления вируса осталось более 50 тыс. страниц, которые медленно вылетают из индекса. Требуется оптимизация для решения проблемы. Укажите условия оплаты за выполненную работу.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрытмесяц назад
- $1700
Компанія SEOBROTHERS запрошує досвідченого SEO-спеціаліста для віддаленої роботи. Вимоги: мінімум 2 роки досвіду, знання SEO, досвід роботи з Ahrefs, SemRush, Google Search Console. Обов'язки включають розробку стратегій, аналіз конкурентів та просування сайтів.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт2 месяца назад
Необхідно перевірити налаштування Google Ads, Google Analytics та Google Tag Manager. Оцінка зв'язків між сервісами для аналітики поведінки клієнтів, а також налаштування Facebook Pixel. Важливо забезпечити відповідність законодавству ЄС щодо збору даних користувачів.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен2 месяца назад
- $200
Требуется SEO-оптимизация сайта для достижения высоких позиций в поисковых системах в Бишкеке. Основное внимание уделить ключевым словам: 'кирпич бишкек', 'кирпич цена бишкек', 'кирпичный завод'. Необходим комплексный подход для успешного продвижения.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрытмесяц назад
- $500
Требуется специалист по настройке телеграм ADS, который сможет адаптировать рекламные кампании под конкретное географическое положение. Ожидается опыт в оптимизации и таргетинге рекламы для достижения максимальной эффективности.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $200
Требуется провести SEO-аудит сайта с анализом текущего состояния, исследованием новых возможностей для продвижения и наращивания трафика. Необходимы рекомендации по техничке, контенту и ссылкам. Целевой рынок - Казахстан и Узбекистан.Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт2 месяца назад
Необходим специалист для поиска дропов и восстановления сайтов из вебархива, либо создания новых на WordPress. Ищем 10 дропов под авто-каталоги в США с DR > 30 и трафиком более 1000 за 2 года. Укажите стоимость поиска, развертывания сайта и пакет дроп + развертка.Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт2 месяца назад