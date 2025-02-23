Семантическое ядро для двух разделов блога

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка29 просмотров

Нужно собрать полное кластеризованное семантическое ядро с базовой и точной частотностью по Wordstat для двух разделов блога:

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TelegramВКонтактеЯндекс ДиректСбор семантического ядра
2 месяца назад
guest_1740399657746
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
41 год
11 лет в сервисе
Был
5 дней назад
140 отзывов(-2)
2 месяца назад
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Социальные сети (SMM и SMO)