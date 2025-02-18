Необхідно перевірити налаштування Google Ads, Google Analytics та Google Tag Manager. Оцінка зв'язків між сервісами для аналітики поведінки клієнтів, а також налаштування Facebook Pixel. Важливо забезпечити відповідність законодавству ЄС щодо збору даних користувачів.
Накрутка реакций на посты в закрытом тг канале
Здравствуйте, нужна накрутка определенных реакций на посты в закрытом тг канале. В приоритете сотрудничество на постоянной основе.
Около 100 реакций на каждый пост.
Заявки фрилансеров
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