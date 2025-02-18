Ищется специалист, знакомый со Steam, для помощи в нахождении предметов на новых зарегистрированных аккаунтах. Исполнитель получит все подробности и инструкции. Опыт работы с платформой будет преимуществом.
Таргетолог на проєкт
Добрий день!
Ми CPA-мережа DSS Leads.
Детальніше про нас розкаже CEO та HR компанії.
Нам потрібна таргетована реклама у Instagram .Будемо раді отримати від вас комерційну пропозицію,щоб після організувати дзвінок на якому обговоримо співпрацю.
А наразі залишаю посилання на сайт ?https://www.dss-leads.net/
та соц. мережі ? https://www.instagram.com/dss.leads
Бюджет проєкту 300-350$(обговорюється індивідуально)
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