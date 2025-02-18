Таргетолог на проєкт

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
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Добрий день!
Ми CPA-мережа DSS Leads.
Детальніше про нас розкаже CEO та HR компанії.

Нам потрібна таргетована реклама у Instagram .Будемо раді отримати від вас комерційну пропозицію,щоб після організувати дзвінок на якому обговоримо співпрацю.

А наразі залишаю посилання на сайт ?https://www.dss-leads.net/
та соц. мережі ? https://www.instagram.com/dss.leads

Бюджет проєкту 300-350$(обговорюється індивідуально)

InstagramТаргетированная реклама
2 месяца назад
guest_1740141001254
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров