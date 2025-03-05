Необходим СММ специалист для работы с психологом. Требуется опыт в продвижении в социальных сетях в данной нише. Ожидается создание контента и управление аккаунтами.
Добавить 2 креатива в существующий таргет
Задача:
Нужно добавить 2 новых креатива в уже запущенную рекламную кампанию в Instagram.
📌 Что уже есть:
✅ Готовый рекламный кабинет с настроенной кампанией.
✅ Запущено 4 креатива – нужно просто добавить еще 2 новых. ( на русс и каз языке )
✅ Все настройки (аудитория, гео, цели) уже настроены – менять ничего не нужно.
✅ Дам доступ к рекламному кабинету.
📌 Что нужно сделать:
1. Зайти в аккаунт, проверить кампанию.
2. По аналогии с текущими настройками добавить 2 новых креатива.
3. Установить бюджет 10$, срок работы — 1 час.
💰 Оплата фиксированная 30$ работы.
Важно: ничего с нуля настраивать не требуется, просто добавить креативы в существующую кампанию!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт2 месяца назад
Необходимо привлечь аудиторию в телеграм-канал. Задача включает в себя разработку стратегии для заливки подписчиков с использованием SMM и SMO методов.Закрытмесяц назад
- $500
Необхідно залити трафік до Telegram каналу з Google Ads, Tik Tok, Facebook або інших платформ. Цільова аудиторія: англомовні країни та Європа. Працюємо з великими бюджетами, шукаємо якісних підписників. Готові оплачувати великі обсяги трафіку.Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрытмесяц назад
Необходимо привлечь 1000 подписчиков в Telegram чат, которые будут активными и останутся в чате минимум 14 дней. Ожидается качественная накрутка без потерь.Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрытмесяц назад
Необходимо собрать полное кластеризованное семантическое ядро с базовой и точной частотностью по Wordstat для двух разделов блога: реклама в Яндекс Директе и социальные сети (ВКонтакте, Одноклассники, Telegram, VK Реклама).Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрытмесяц назад
Ищется специалист, знакомый со Steam, для помощи в нахождении предметов на новых зарегистрированных аккаунтах. Исполнитель получит все подробности и инструкции. Опыт работы с платформой будет преимуществом.Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрытмесяц назад
Необходим SMM специалист для разработки личных сторителлингов и оформления сторис. Важно, чтобы кандидат имел опыт в создании креативных сценариев и умел оформлять контент в стильном и привлекательном виде.Закрыт2 месяца назад
Необходима накрутка 100 реакций на каждый пост в закрытом Telegram-канале. Рассматривается возможность долгосрочного сотрудничества. Ожидается выполнение задачи на постоянной основе.Закрыт2 месяца назад
Требуется написать и разместить 50 живых комментариев в группе ВКонтакте на тему вендинговых аппаратов. Комментарии должны быть грамотными и соответствовать теме. Заполнение комментариев должно происходить плавно в течение месяца. Укажите стоимость за выполнение заказа.Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрытмесяц назад