Добавить 2 креатива в существующий таргет

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки45 просмотров

Задача:

Нужно добавить 2 новых креатива в уже запущенную рекламную кампанию в Instagram.

📌 Что уже есть:

✅ Готовый рекламный кабинет с настроенной кампанией.

✅ Запущено 4 креатива – нужно просто добавить еще 2 новых. ( на русс и каз языке )

✅ Все настройки (аудитория, гео, цели) уже настроены – менять ничего не нужно.

✅ Дам доступ к рекламному кабинету.

📌 Что нужно сделать:

1. Зайти в аккаунт, проверить кампанию.

2. По аналогии с текущими настройками добавить 2 новых креатива.

3. Установить бюджет 10$, срок работы — 1 час.

💰 Оплата фиксированная 30$ работы.

Важно: ничего с нуля настраивать не требуется, просто добавить креативы в существующую кампанию!

2 месяца назад
awstudio
Максим 
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