СММ специалист для продвижения в соцсетях

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки26 просмотров

Ищется СММ специалист для ведения социальных сетей в нише продвижения и продаж. Задачи включают структурирование контента, оформление обложек, создание визуала соцсетей, выборку смыслов из видео, публикацию контента и поддержание чатбота. Требуется насмотренность в инстаграме, базовые навыки работы с капкатом и проактивность. Обучение предоставляется.

SMMПродвижение в социальных сетях
2 месяца назад
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