Требуется продвижение телеграмм канала через социальные сети. Необходимо распространить информацию о канале среди друзей и потенциальной аудитории. Ожидается создание эффективного пиар-стратегии для увеличения числа подписчиков.
СММ специалист для продвижения в соцсетях
Ищется СММ специалист для ведения социальных сетей в нише продвижения и продаж. Задачи включают структурирование контента, оформление обложек, создание визуала соцсетей, выборку смыслов из видео, публикацию контента и поддержание чатбота. Требуется насмотренность в инстаграме, базовые навыки работы с капкатом и проактивность. Обучение предоставляется.
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