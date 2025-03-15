Необходимо создать 3-5 аккаунтов в соцсетях (Instagram, TikTok, Facebook) и наполнить их контентом: 20 постов и 30 сторис на тему знакомств. Цель – получить минимум 500 переходов на сайт за 2 недели. Контент должен быть уникальным, с призывами к действию. Предоставляются ссылка для трекинга и текстовые шаблоны.