Раскрутка Телеграм канала - Рассылки в Телеграм

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт10 заявок318 просмотров

Ищем опытного рекламщика для РАСКРУТКИ Телеграм канала.
На постоянную работу!

Задачи:
- раскрутка канала (каналов), привлечение подписчиков

- поиск рекламных площадок платных и по обмену

- рассылки в Телеграм


Тематика канала - знакомства.

Пожалуйста, напишите в телеграм https://t.me/webkiew , @webkiew (только там отвечу быстро).

Всем всего доброго!

TelegramПривлечение клиентовПривлечение подписчиковРассылка сообщенийУправление аккаунтами
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vccc
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