Ищем специалиста для полного ведения страницы в Instagram, специализирующейся на производстве корпусной мебели. Задачи включают массфоловинг, ответы в директ и комментарии, создание и публикацию контента. Подходят кандидаты без опыта или с небольшим опытом, особенно мамы в декрете. Оплата небольшая, возможен рост в зависимости от результатов работы.