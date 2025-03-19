Специалист по SMM для Instagram страницы по производству мебели

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки22 просмотра

Ищем специалиста для полного ведения страницы в Instagram, специализирующейся на производстве корпусной мебели. Задачи включают массфоловинг, ответы в директ и комментарии, создание и публикацию контента. Подходят кандидаты без опыта или с небольшим опытом, особенно мамы в декрете. Оплата небольшая, возможен рост в зависимости от результатов работы.

InstagramSMMПродвижение в социальных сетяхСоздание креативовУправление аккаунтами
месяц назад
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