Всем привет, задание обычное , нужны посты в группы по тематике в FaceBook, у меня уже готовые тексты на картинке, вам надо будет просто добавить картинку, без текста. Цену в данном задании указал просто так, при необходимости она будет изменена.. Жду цену за 1 пост