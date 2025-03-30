Посты в группы по тематике в FaceBook

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  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт13 заявок91 просмотр

Всем привет, задание обычное , нужны посты в группы по тематике в FaceBook, у меня уже готовые тексты на картинке, вам надо будет просто добавить картинку, без текста. Цену в данном задании указал просто так, при необходимости она будет изменена.. Жду цену за 1 пост

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