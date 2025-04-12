Ищем сценариста для ведения контента в Телеграм и Инстаграм на 4 недели. Необходимо создавать 2-3 единицы контента в день для Телеграм, а также 10 сторис, 3 поста и 3 рилса в неделю для Инстаграм. Опыт запуска и понимание экосферы приветствуются.