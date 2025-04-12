Дизайнер для Smart Meals - доставка рационов по Дубаю

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
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Ищем дизайнера для разработки макетов и дизайна «менюшек» для сервиса Smart Meals. Необходимо создавать креативные материалы для соцсетей и рекламных кампаний, следуя фирменному стилю. Требуется уверенное владение Figma и портфолио в графическом дизайне. Предпочтителен опыт в фуд-индустрии или интерес к здоровому питанию. Работа удалённая, частичная занятость, заработная плата обсуждается индивидуально.

FigmaДизайн постов
20 дней назад
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