Сценарист для контента в соцсетях

Ищем сценариста для ведения контента в Телеграм и Инстаграм. Работа на 4 недели, требуется создание 2-3 единиц контента в день для Телеграм, а также 10 сторис, 3 поста и 3 рилса в неделю для Инстаграм. Идеальный кандидат должен иметь опыт запуска и понимание экосферы.