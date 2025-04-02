Сценарист для контента в соцсетях

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки20 просмотров

Ищем сценариста для ведения контента в Телеграм и Инстаграм. Работа на 4 недели, требуется создание 2-3 единиц контента в день для Телеграм, а также 10 сторис, 3 поста и 3 рилса в неделю для Инстаграм. Идеальный кандидат должен иметь опыт запуска и понимание экосферы.

InstagramTelegram
23 дня назад
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Заявки фрилансеров

Влад
 
17 лет
2 года в сервисе
Был
9 дней назад
23 дня назад
Наталья
 
37 лет
4 года в сервисе
Была
2 дня назад
3 отзыва
23 дня назад