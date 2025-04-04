Требуется СММ-специалист для ведения Instagram канала в нише энерготерапевтики, кризисов и выгорания. Обязанности: монтаж сторис и рилс, анализ целевой аудитории, разработка стратегии и реклама. Ищем профессионала с опытом в данной области.
Поиск СММ специалистов и визуалов для аккаунта
Ищутся специалисты по СММ и визуалу для упаковки аккаунта. Если у вас есть хорошие рекомендации или вы сами являетесь таким специалистом, дайте знать.
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